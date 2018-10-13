'ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de beyaz fosfor kullandı'

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyr ez Zor'dan 110 kilometrelik mesafede yer alan Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandı.

Haberde, saldırı sonucunda sivil kayıpların olup olmadığına yönelik bilgiyse aktarılmadı.

SALDIRI SONRASINDA KENTTE BÜYÜK YANGINLAR VAR

Bu saldırı Suriye'deki koalisyon güçlerinin yasaklı olan mühimmatları kullandığı ilk saldırı değil. Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, 8 Eylül'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının Hacin'i kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu, saldırı sonrasında kentte büyük yangınların görüldüğünü açıklamıştı.

Koalisyonsa ellerinde beyaz fosforlu herhangi bir mühimmatın olmadığını duyurmuştu.

Kitle imha silahı kabul edilen beyaz fosforlu bombaların kullanımı, 1949 Cenevre Sözleşmelerine ilişkin ek protokolle yasaklanmış durumda.

‘DEYR EZ ZOR'A YÖNELİK SALDIRIDA BİRKAÇ SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ'

© Sputnik / Hikmet Durgun ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’nin doğusunda tatbikata başladı

Diğer yandan Suriye devlet televizyonu El İhbariye, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor'a yönelik hava saldırısının sivil halk arasında ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu bildirdi.

Haberde, "Uluslararası koalisyon güçleri Deyr ez Zor'un doğusundaki es-Susa fırınını vurdu, saldırı soncunda birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.