'ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de beyaz fosfor kullandı'

Haberde, saldırı sonucunda sivil kayıpların olup olmadığına yönelik bilgiyse aktarılmadı.
SALDIRI SONRASINDA KENTTE BÜYÜK YANGINLAR VAR
Bu saldırı Suriye'deki koalisyon güçlerinin yasaklı olan mühimmatları kullandığı ilk saldırı değil. Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, 8 Eylül'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının Hacin'i kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu, saldırı sonrasında kentte büyük yangınların görüldüğünü açıklamıştı.
Koalisyonsa ellerinde beyaz fosforlu herhangi bir mühimmatın olmadığını duyurmuştu.
Kitle imha silahı kabul edilen beyaz fosforlu bombaların kullanımı, 1949 Cenevre Sözleşmelerine ilişkin ek protokolle yasaklanmış durumda.
‘DEYR EZ ZOR'A YÖNELİK SALDIRIDA BİRKAÇ SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ'
Haberde, "Uluslararası koalisyon güçleri Deyr ez Zor'un doğusundaki es-Susa fırınını vurdu, saldırı soncunda birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.
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