Suudi Arabistan Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Suudi bakan, “Medyada (Kaşıkçı’yı) öldürme emrinin verildiği yönündeki iddialar hiçbir dayanağı olmayan yalan ve suçlamalardan ibaret. Bu suçlamaların yöneltildiği Suudi Arabistan hükümeti ilkelere, geleneklere ve uluslararası tüzüklere bağlı” diye konuştu.
Suudi Arabistan’ın olayın soruşturulması sürecinde ortak uzman grubu ve diğer resmi kanallar üzerinden Türkiye ile işbirliği yaptığını kaydeden bakan Abdulaziz, basın kuruluşlarını doğru bilgileri aktarmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmamaya çağırdı.
Suudi bakan ayrıca Riyad’ın ‘Suudi vatandaşı Kaşıkçı’nın kaybolması olayında gerçeklerin tamamen ortaya çıkarılmasını’ istediğini de vurguladı.
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