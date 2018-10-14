'İdlib'deki militanlar, silahsızlandırılmış bölgedeki ağır silahları kısmen çekti'

Suriye'nin İdlib kentindeki militanların Rusya ve Türkiye'nin yaptığı anlaşma kapsamında kurulacak silahsızlandırılmış bölgedeki ağır silahların bir kısmını çektiği belirtildi. Ayrıca, bölgedeki bazı militan grupların Suriye hükümetiyle uzlaşmaya hazır olduğu kaydedildi.

© REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo Suriye muhalefeti: İdlib'ten ağır silahların çekilmesi siyasi sürecin önünü açtı

Sputnik'e konuşan Hama'nın Skalbiya yerleşimindeki Hristiyan milis güçlerinin komutanı Nabil, "Silahlı militan grupların anlaşma kapsamındaki koşulları yerine getirdiği yönünde bilgi var. Militanların yayınladığı video ve fotoğraflar da bunu gösteriyor. Bizim kaynaklarımıza göre kısmen geri çekilme gözleniyor. Türkiye, basın aracılığıyla bunu doğruluyor. Bunun kısmen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çekilme tam kapsamlı değil ve bunun için ayın 15'ine kadar süre var" dedi.

Son günlerde bölgedeki sessizlik rejimini her iki tarafın da ihlal etmediğine dikkat çeken Nabil, "Halk milisleri, Suriye ordusunun müttefikleri, Skalbiya'nın evlatları olarak sınırımızdaki İdlib kentinin cephe hattında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAZI GRUPLAR HÜKÜMETLE UZLAŞMA YAPMAYA HAZIR'

Bu arada Nabil, bir dizi yasadışı silahlı gruba üye militanların Suriye hükümetiyle uzlaşma yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Nabil, "Militanlar, müttefikleri olan Türkiye, ABD ve Körfez ülkelerinin kendilerine ihanet ettiğine inanıyor. Suriye ordusunun ve Rusya'nın şeffaflığı ve dürüstlüğü konusunda ikna olan militanlar, iki kentte yapılan başarılı uzlaşmaları da göz önünde bulunduruyor" ifadelerini kullandı.

Nabil, uzlaşmaya hazır olan grupların hangileri olduğunu açıklamadı.