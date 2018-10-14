'Koalisyon uçakları, Fırat'ın doğusunda en az 105 militanı öldürdü'

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın beyaz fosfor kullanıldığı iddiasıyla gündeme getirdiği koalisyonun Hacin saldırısıyla ilgili yeni bilgiler basına yansıdı.
Bu kapsamda Hacin'deki IŞİD'e ait noktalara 14 hava saldırısı düzenleyen koalisyon en az 105 militanı öldürdü.
SANA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde koalisyon güçleri, Deyr ez Zor'dan 110 kilometre mesafede yer alan Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandığını ileri sürmüştü.
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