Halep'te Suriyeli bir asker keskin nişancı mermisine kurban gitti

Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, sözlerine şöyle devam etti:
Korgeneral Savçenko, Merkezin yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüme gitme çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.
LAZKİYE'DE AÇILAN ATEŞTE 2 SURİYELİ ASKER ÖLDÜ, 1 ASKER YARALANDI
Savçenko ayrıca Suriye'nin Lazkiye bölgesinde militanların açtığı ateş sonucu 2 Suriyeli askerin öldüğünü, 1 askerinse yaralandığını bildirdi.
Savçenko, "Kimliği belirsiz bir çetenin 122mm'lik toptan açtığı ateş sonucu Lazkiye'nin Curin yerleşiminin bulunduğu bölgede Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı" diye konuştu.
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