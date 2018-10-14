Halep'te Suriyeli bir asker keskin nişancı mermisine kurban gitti

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, Halep kentinin yakınlarında Suriyeli bir askerin kimliği belirsiz bir çetenin keskin nişancı tüfeğinden ateş açması soncunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

© AP Photo / Mstyslav Chernov Teröristler Halep'te sivilleri hedef aldı: 1 çocuk öldü, 13 kişi yaralı

Savçenko'nun konuyla ilgili açıklamasında, "Halep kentinin Benyamin mahallesinde kimliği belirsiz bir çetenin keskin nişancı tüfeğinden ateş açması sonucu Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden bir asker hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, sözlerine şöyle devam etti:

"Son bir gün içinde Lazkiye'de Dahr-abu-Asad, Safsafa yerleşimlerinde, Halep'te de Benyamin, Makanis-el-Duvayri, Kastello mahallelerinde ve (2 kez) bilim ve araştırma merkezinin bulunduğu mahallede açılan ateş tespit edildi."

Korgeneral Savçenko, Merkezin yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüme gitme çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

LAZKİYE'DE AÇILAN ATEŞTE 2 SURİYELİ ASKER ÖLDÜ, 1 ASKER YARALANDI

Savçenko ayrıca Suriye'nin Lazkiye bölgesinde militanların açtığı ateş sonucu 2 Suriyeli askerin öldüğünü, 1 askerinse yaralandığını bildirdi.

Savçenko, "Kimliği belirsiz bir çetenin 122mm'lik toptan açtığı ateş sonucu Lazkiye'nin Curin yerleşiminin bulunduğu bölgede Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı" diye konuştu.