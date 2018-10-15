Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Ürdün, Suriye ile ana sınır kapısı olan Nasib (Caber) Sınır Kapısı'nı 3 yıllık aranın ardından açtı.

Ürdünlü ve Suriye arasındaki Nasib (Caber) Sınır Kapısı sabah yerel saatle 08.00'de 3 yıllık aranın ardından açıldı.

Ürdünlü yetkililer sınır kapısındaki siyah kapıyı açarken, Ürdün plakalı araçlar Suriye'ye girmek için kuyruklar oluşturdu. Bölgedeki AFP muhabiri insanların sınırı uzun züre sonra ilk kez kullanabildikleri için memnun olduklarını aktardı.

© REUTERS / Muhammad Hamed 3 yıl sonra yeniden açılan Ürdün-Suriye arasındaki Nasib (Caber) Sınır Kapısı'ndan geçen bir araç

Suriyeli iş adamı Muhammed Hişam "Bugün bizim için kutlama günü. Sınırdan ilk geçen ben olmak istiyorum" dedi.

© REUTERS / Omar Sanadiki Ürdün ile Suriye, Nasib Sınır Kapısı'nı açma konusunda anlaştı

Ürdünlü taksi şoförü İmad Sarihin de sınır kapısının açılmasının kendileri için 'büyük bir mutluluk kaynağı' olduğunu vurgulayarak, sınır kapısının kapalı olmasından kaynaklanan 'ekonomik zorlukların' azalacağını söyledi.

Sarihin " Durumumuz son yıllarda kötüleşti. İşlerimiz sınır kapısının kaparlı olması nedeniyle durmuştu" dedi.

Ürdün Nisan 2015'te sınır kapsının muhalif grupların eline geçmesi sonrası kapatmıştı. Sınır kapısının açılması Şam hükümeti güçlerinin temmuzda sınır kapısının kontorlünü yeniden almasının ardından geldi.

Dün Suriye ve Ürdün'den teknik uzmanların sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

GÜVENLİK İZNİ ŞARTI

Suriye ile Ürdün arasında yapılan anlaşmaya göre yolcular ve mallar, sınır kapısından saat 05.00'ten 13.00'e kadar geçiş yapabilecek.

Suriye'nin sınırın Suriye tarafında X-ray cihazları olmaması nedeniyle kontrollere yardım etmesi amacıyla Ürdün'den uzman talebinde bulunduğu ayrıca Ürdün'den Suriye'ye giren kişilerin seyahat öncesinde Ürdünlü yetkililerden 'güvenlik izni' alması şartının koşulduğu açıklandı.