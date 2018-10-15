Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki sınır kapısı 4 yıl sonra açıldı

Suriye ile İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri arasındaki sınır kapısı 4 yıl sonra yeniden açıldı. Bu adım Ürdün ile Suriye arasındaki Nasib (Caber) Sınır Kapısı'nın 3 yıl sonra açılmasıyla aynı gün gerçekleştirildi.

© REUTERS / Muhammad Hamed Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Suriye'de 4 yıldır süren savaş nedeniyle kapatılan ve Suriye'nin İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne açılan tek sınır kapısı olan Kuneytra Sınır Kapısı 4 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı.

İsrail, Suriye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan anlaşmanın ardından BM gözlemcilerinin sınır kapısından İsrail'in kontrolündeki tarafa geçiş yaptığı ve sınırın Suriye tarafına Suriye bayrağının asıldığı açıklandı.

Bölgedeki Dürzi topluluğunun ileri gelenlerinin de sınır kapısı yakınında toplandığı belirtildi. Suriyeli Al Ikhbariya televizyonuna konuşan Dürzi lider Yusuf Carbu "Bugün zafer günü" diye konuştu.

Suriye hükümet güçleri Kuneytra'yı temmuz ayında yeniden ele geçirmişti.

Rus askeri polisi de bölgede konuşlanmış durumda. Moskova, askeri polisinin buradaki BM gücü ile yakından çalışmasının planlandığını duyurmuştu. İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal etmişti. Bölgede 1974'ten beri ateşkesi gözlemlemek üzere BM gözlemcileri bulunuyor.