Suudi Arabistan'dan misilleme tehdidi: Daha büyük karşılık veririz

Suudi Arabistan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'ndaki kaybolmasıyla ilgili olarak ülkelerine yaptırım uygulanması halinde 'daha büyük misillemeyle' karşılık vereceklerini duyurdu.

© AP Photo / Harrison McClary ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklaması: Her seçenek masada olmalı

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasının ardından ülkelerine yaptırım uygulanması halinde 'daha büyük misillemeyle' karşılık vereceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecinin öldürüldüğü konusundaki suçlamaların kanıtlanması halinde Suudi Arabistan'a 'ağır cezalar' uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Ancak Trump'ın, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayacaklarını vurgulaması ise dikkat çekmişti.

'SUUDİ ARABİSTAN DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ ROL OYNUYOR'

Suudi resmi ajansı SPA'nın sitesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, "Suudi krallığı tüm tehditleri ve ekonomik yaptırım uygulama tehdidi ya da siyasi baskı yoluyla yapılan zarar verme girişimlerini tamamen reddettiğini yinelemektedir" denildi.

Riyad'ın 'herhangi bir eyleme daha büyük olanıyla' karşılık vereceğini söyleyen Suudi yetkili 'petrol zengini Suudi Arabistan'ın 'dünya ekonomisi için etkili ve hayati bir rol oynadığını' vurguladı.

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya ise Suudi Arabistan'ın yaptırımlar karşısında uygulayabileceği '30'dan fazla önlemi' olduğunu duyurdu.

© AFP 2018 / Ozan Köse Dışişleri kaynakları: Suudi Konsolosluğu'nda bu akşam arama yapılması bekleniyor

Diğer yandan Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Yerli ve yabancı çok sayıda gazetecinin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürerken, etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

JP MORGAN VE FORD'DAN KAŞIKÇI KARARI

© AP Photo / Sang Tan Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: Vatandaşımız Kaşıkçı hakkında endişeliyiz

Diğer yandan uluslararası yatırım bankası JP Morgan ve Amerikan otomotiv markası Ford, Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniye Suudi Arabistan'da yapılacak olan konferansa katılmayacaklarını bildirdi.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın CEO'su James Dimon ve Amerikan otomotiv devi Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford , Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle bu ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak 'Future Investment Initiative' (Geleceğe Yatırım Girişimi) adlı konferansa büyük önem veriyor.

Konferans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin petrole bağlılığının bitirilmesine yönelik 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı. Daha önce de Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi ile CNN, Financial Times, New York Times, CNBC ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen bazı medya kuruluşları 'Çöldeki Davos' adıyla bilinen konferanstan çekildiklerini açıklamışlardı.

Goldman Sachs, Mastercard, Bank of America, Citigroup ve Credit Suisse ise konferansa katılma kararlarını değiştirip değiştirmedikleri konusunda bir açıklama yapmadı.Amerikan medya kuruluşu Fox Business Network ise konferansa katılma kararını yeniden değerlendirdiğini duyurdu.