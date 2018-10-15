'Putin, Erdoğan ve Ruhani, İran'ın ABD yaptırımlarını bypass etmesini sağlayacak mekanizmayı onayladı'

İsrail'de yayın yapan mako.co.il'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayandırdığı haberine göre İran'a destek amacıyla ABD'nin yaptırımlarını bypass etme mekanizması kurulması için Moskova, Tahran'a yardımcı olacak.
Haberi hazırlayan İsrailli gazeteci Dana Weiss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 7 Eylül'de Tahran'da yaptıkları üçlü zirvede söz konusu mekanizmayı onayladığını öne sürdü.
'İRAN PETROLÜ HAZAR ÜZERİNDEN RUS MALI OLARAK SATILACAK'
Weiss'a göre İran, petrolünü Hazar Denizi'ndeki Rus rafinerilerine gönderecek, ardından bu petrol Rus malı olarak uluslararası pazara sunulacak ve geliri İran'a gönderilecek.
EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.— Dana Weiss (@danawt) October 14, 2018
How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh
'AVRUPA DA DESTEK VERECEK'
Weiss, İran'la P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı koruma taraftarı olan Avrupalı ülkelerin bu mekanizmaya destek vereceğini de kaydetti.
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