Bloomberg: Suudi Kralı, Kaşıkçı vakasıyla ilgili iç soruşturma başlattı

Konuyla ilgili konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen Suudi yetkili, iç soruşturma talimatının kısmen Türk yetkililerden alınan enformasyona dayandığını aktardı. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak soruşturmasından ayrı bir soruşturma olduğunu sözlerine ekledi.
"Türklerden ve ortak ekipten enformasyon toplandıktan sonra Suudi liderliğinde doğru hikayeye ulaşıldığından emin olabilmek için bir iç soruşturma gerektiği hissiyatı oluştu" diyen yetkili, iç soruşturma kapsamında kanıtlar tarafından desteklenmesi durumunda sorumlu kişilere hesap sorulabileceğini ifade etti.
Bu açıklamaların öncesinde Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu akşamüstü başkonsoloslukta ortak inceleme yapmasının öngörüldüğü haberi geldi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Kralı Selman arasında dünkü telefon görüşmesinde, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemi vurgulanmıştı.
2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MbS) eleştiren yazılarının ardından gönüllü sürgüne gitmişti.
Ortadan kaybolmasının ertesi günü MbS, Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinden kısa süre sonra dışarı çıktığına inandığını söylemişti.
Adı açıklanmayan Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığına dair yabancı medyaya aktardığı iddialar ve Amerikan basınının Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması ve hesabının sorulması yönünde yaptığı durmaksızın yayın yapması, Suudi kraliyetini zorda bırakmış vaziyette.
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