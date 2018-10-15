Kırım’dan bir heyet Suriye’ye gidiyor: İşbirliği anlaşmaları imzalanacak

Kırımlı bir heyet, Suriye'ye bugün iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Kırım lideri Sergey Aksenov ve Kırım Devlet Konseyi Başkanı Vladimir Konstantinov başkanlığındaki heyette bakanlar, şirket yetkilileri, danışmanlar dahil yaklaşık 20 kişi olacak.
© AFP 2018 / Vasiliy Maksimov
Heyet Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Başbakanı İmad Hamis, Suriye Halk Konseyi Başkanı Hadiya Half Abbas ve Suriyeli bakanlarla görüşme gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ticari-ekonomik, bilim-teknik ve insani alanda işbirliği anlaşmaları imzalanacak.
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