Kırım’dan bir heyet Suriye’ye gidiyor: İşbirliği anlaşmaları imzalanacak

Kırım lideri Sergey Aksenov başkanlığındaki bir heyet bugün Suriye’nin başkenti Şam’a iki günlük resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanı sıra üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilecek ve çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanacak.