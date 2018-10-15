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14:43 15 Ekim 2018
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    İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu

    Nusra'nın açıklamasında 'silah bırakmama, cihada devam etme' resti

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    Rusya ile Türkiye'nin İdlib'e ilişkin Soçi mutabakatı hakkında nihayet açıklama yapan Nusra, silah bırakmama ve Suriye hükümetine karşı cihadı devam ettirme resti çekti.

    Kasım 2016'da Halep'in batısında cirit atan cihatçıların artık Suriye'de İdlib'den başka kalesi kalmadı.
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali
    Türkiye ile Rusya'nın İdlib için vardığı Soçi mutabakatına ilişkin Kaide kolu Nusra'nın aldığı son şekil ve isim olan Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) açıklamasında bazı sert ifadeler dikkat çekti. HTŞ'nin açıklamasında, silahların kırmızı çizgileri olduğu ve Suriye devleti ile onları destekleyenlerle savaşı sürdürecekleri ifade edildi.

    Nusra liderliğinde 8 cihatçı örgütün koalisyonu niteliğindeki HTŞ, Suriye'de işgal ettiği bölgeleri hiçbir şekilde Suriye hükümet güçlerine terk etmeyeceğini, silah bırakmadan sonuna kadar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerle ve onları destekleyenlerle savaşacağını dile getirdi.

    Açıklamada "Bizler, Esad rejiminin devrilmesini hedefleyen mübarek devrimimizin, amacına ulaşması yönünde cihat ve savaştan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

    Soçi mutabakatıyla ilgili açıklama yapmayı ertelemelerini, 'Kuzey Suriye'deki diğer muhalif oluşumlar ve gruplarla geniş çaplı istişare görüşmeleri yapmalarıyla' gerekçelendiren HTŞ, bu istişarelerin kimlerle yapıldığı kısmında, muhalif grup ve oluşumların ardından 'içeriden ve dışarıdan belli kişiler' ifadesine yer verdi.

    'Devrimin hedeflerini gerçekleştirinceye kadar cihat ve savaş seçeneğinden sapmayacakları' restini çeken HTŞ, 'bu hedefler olarak da rejimin devrilmesi, tutsakların serbest bırakılması, mültecilerin geri dönüşünü' sıraladı. "Silahlarımız Şam devriminin emniyet supabıdır" ifadesini kullandı.

    Fua ve Kefriya köylerinin çevresindeki Nusra (Heyet Tahrir el Şam) militanları
    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
    Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib'de silahsız bölge mutabakatına 'Nusra uyacak'
    Silah bırakma iddialarına değinerek bunu reddedeceklerini duyuran HTŞ, kendisini Suriye'deki 'Sünnilerin haklarının koruyucusu' olarak niteledi. Yabancı militanlardan "Biz onlardanız, onlar da bizden" diye söz etti.

    'Bölge halkının barış içinde yaşamasını istediklerini, ancak bölgenin tuzaklara çekilmesini arzulamadıklarını' savunan HTŞ, 'İdlib'i katliamlardan korumak için gösterilen siyasi çabaları takdir ettiklerini' dile getirdi.

    Açıklamada 'Soçi' ifadesini hiç kullanmayan HTŞ, 'Suriye ordusunun İdlib'e ilerleme grişimlerinin başarısız olacağını ve halkın hürriyet iradesinin kazanacağını' iddia etti, dünyayı 'Suriye halkına yönelik ahlaki sorumluluğunu' yerine getirmeye çağırdı.

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