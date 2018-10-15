Yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalan Suudilere Kuveyt’ten destek

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ABD ve İngiltere’nin olası tehdidiyle karşı karşıya kalan Suudi Arabistan’a destek veren Arap ülkelerine Kuveyt de katıldı.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı Anas Halid es Salih, "Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri göz önüne alındığında, hükümetimiz Suudi vatandaş (Cemal Kaşıkçı) konusunu takip ediyor" diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

'YÜKSEK İTİBARINI YOK EDEMEZSİNİZ'

© REUTERS / Murad Sezer Suudi Arabistan'dan misilleme tehdidi: Daha büyük karşılık veririz

"Suudi Arabistan'ın suçlama ve şikayetlerle dolu karalama kampanyasına maruz kalmasından dolayı üzgünüz ve hem kraliyeti hem de uluslararası, Arap ve İslam arenalarındaki yüksek itibarını yok etmeye yönelik yöntemlere karşı çıkıyoruz. Bağımsızlığını ve İslam dünyasındaki geleneksel yerini sarsmaya çalışan bütün güçlere karşı Suudi Arabistan'ın yanındayız."

'BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLEMESİYLE TANINAN'

KUNA haber ajansı, Kuveyt Bakanlar Kurulu'nun Suudi Arabistan'ın barış ve istikrarı desteklemedeki olumlu rolünü takdir ettiğini açıkladığını aktardı.

Washington ile Londra'dan Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım sesleri yükselirken birçok Arap ve Müslüman ülke Riyad'a destek vermişti.