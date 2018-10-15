Yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalan Suudilere Kuveyt’ten destek

Kuveyt Başbakan Yardımcısı Anas Halid es Salih, "Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri göz önüne alındığında, hükümetimiz Suudi vatandaş (Cemal Kaşıkçı) konusunu takip ediyor" diyerek açıklamasına şöyle devam etti:
'YÜKSEK İTİBARINI YOK EDEMEZSİNİZ'
'BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLEMESİYLE TANINAN'
KUNA haber ajansı, Kuveyt Bakanlar Kurulu'nun Suudi Arabistan'ın barış ve istikrarı desteklemedeki olumlu rolünü takdir ettiğini açıkladığını aktardı.
Washington ile Londra'dan Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım sesleri yükselirken birçok Arap ve Müslüman ülke Riyad'a destek vermişti.
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