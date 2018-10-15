İran Devrim Muhafızları'ndan Suriye'deki S-300'ler hakkında yalanlama

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye'deki S-300'lerin İranlı uzmanlar tarafından yönetileceği öne sürmüştü.
Sputnik'e demeç veren Kevseri, Suriye ordusunun S-300'leri kontrol etmek için yeterli becerilere sahip olduğunun altını çizdi.
Kevseri, "İsrailli sitenin haberi tamamen yalan. Suriye ordusu, S-300 sistemlerini kullanmak için gerekli becerilere ve imkanlara sahip. Suriye'nin bu sistemlerin kullanılması için başkalarının yardımına ihtiyacı yok" dedi.
İsrail'in Rus İl-30 uçağının Suriye'de düşmesine neden olması sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Ekim'de Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Suriye hükümetine S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatını tamamladıklarını açıklamıştı.
Rus Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye'ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini de ifade etmişti.
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