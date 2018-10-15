İran Devrim Muhafızları'ndan Suriye'deki S-300'ler hakkında yalanlama

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye'deki S-300'lerin İranlı uzmanlar tarafından yönetileceği öne sürmüştü.

Sputnik'e demeç veren Kevseri, Suriye ordusunun S-300'leri kontrol etmek için yeterli becerilere sahip olduğunun altını çizdi.

Kevseri, "İsrailli sitenin haberi tamamen yalan. Suriye ordusu, S-300 sistemlerini kullanmak için gerekli becerilere ve imkanlara sahip. Suriye'nin bu sistemlerin kullanılması için başkalarının yardımına ihtiyacı yok" dedi.

Suriye'nin S-300'leri tedarik eden Rusya'yla yoğun işbirliği içinde olduğuna da dikkat çeken Kevseri, "Suriyeliler, Rus silahlarını ve daha önce Sovyetler tarafından tedarik edilen silahları kullanma konusunda İranlılardan daha fazla deneyime sahip" ifadesini kullandı.

İsrail'in Rus İl-30 uçağının Suriye'de düşmesine neden olması sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Ekim'de Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Suriye hükümetine S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatını tamamladıklarını açıklamıştı.

Rus Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye'ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini de ifade etmişti.