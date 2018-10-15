CNN: Suudiler, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

CNN International'ın haberine göre Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü yanlış giden bir sorgu sonucu olduğunu kabul edecek bir rapor hazırlıyor.

ABD merkezli CNN International televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.

CNN'in haberine göre Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edecek bir rapor hazırlıyor. İddiaya göre rapor hala hazırlanma aşamasında ve değişebilir. CNN'in haberi dayandırdığı kaynaklara göre, raporda Kaşıkçı'nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.