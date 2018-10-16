IŞİD, Suriye'de yaklaşık 700 kişiyi esir aldı

© AP Photo / Gabriel Chaim Rakka'da, IŞİD tarafından öldürülen 2600 kişiye ait toplu mezarlar bulundu

Savçenko, bugünkü basın brifinginde, "IŞİD militanları, 13 Ekim'de El-Bahra'daki sığınmacı kampına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaklaşık 700 kişilik 130 aileyi esir alarak Hacin'e götürdüler" diye açıkladı.

Kaçırılan sivillerin, IŞİD militanları tarafından Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) olası saldırısına karşı ‘canlı kalkan' olarak kullanılabileceği dile getiren Savçenko, tüm yasadışı silahlı oluşumlarının komutanlarını silahlı provokasyonlarından uzak durmaya ve kontrolündeki bölgelerde barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarının altını çizdi.

'MÜCADELE İMİTASYONU'

ABD öncülüğündeki koalisyon ile Pentagon'un kontrolündeki DSG birliklerinin, IŞİD'e karşı mücadele imitasyonuna devam ettiğini dile getiren Savçenko, "Amerikan tarafının, Suriye'de IŞİD üzerinde zafer elde edildiği yönündeki açıklamalara rağmen teröristler ülkenin bazı bölgeleri üzerindeki kontrolünü sürdürüyor" dedi.

Savçenko, ABD'nin eylemsizliği sonucu IŞİD'in Fırat'ın doğusunda Hacin ile Es-Susa yerleşimleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgeyi kontrol altına aldığını bildirdi.