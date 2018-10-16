IŞİD, Suriye'de yaklaşık 700 kişiyi esir aldı

Kaçırılan sivillerin, IŞİD militanları tarafından Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) olası saldırısına karşı ‘canlı kalkan' olarak kullanılabileceği dile getiren Savçenko, tüm yasadışı silahlı oluşumlarının komutanlarını silahlı provokasyonlarından uzak durmaya ve kontrolündeki bölgelerde barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarının altını çizdi.
'MÜCADELE İMİTASYONU'
ABD öncülüğündeki koalisyon ile Pentagon'un kontrolündeki DSG birliklerinin, IŞİD'e karşı mücadele imitasyonuna devam ettiğini dile getiren Savçenko, "Amerikan tarafının, Suriye'de IŞİD üzerinde zafer elde edildiği yönündeki açıklamalara rağmen teröristler ülkenin bazı bölgeleri üzerindeki kontrolünü sürdürüyor" dedi.
Savçenko, ABD'nin eylemsizliği sonucu IŞİD'in Fırat'ın doğusunda Hacin ile Es-Susa yerleşimleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgeyi kontrol altına aldığını bildirdi.
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