'Yemen'de 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor'

© AFP 2018 / Mohammed HUWAIS BM: Yemen son 100 yılın en büyük kıtlık felaketi ile karşı karşıya

UNICEF tarafından hazırlanan raporda, Yemen'deki çatışmaların dördüncü yılına yaklaştığı hatırlatılarak, ülkede insani durumun her geçen gün kötüleştiği belirtildi.

Raporda, ülkedeki sağlık denetleme sisteminin çöktüğü, sağlık merkezlerinin yarısından fazlasının çalışmalarını durdurduğu, çalışanlarının da birkaç yıldır ücretlerini alamadığı aktarıldı.

Ülkede, birkaç haftadır kolera salgını vakalarında artış yaşandığına dikkat çekilen raporda ayrıca, bu durumun ülkedeki gıda güvensizliğinin yaygınlaşmasının yanı sıra üçüncü bir salgın dalgası ihtimalini de beraberinde getirdiği kaydedildi.

27 milyondan fazla nüfusa sahip Yemen'de 16.37 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'de yaklaşık 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu çocukların acil bakıma ihtiyacı var. Bu çocuklardan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riski taşıyor".

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.