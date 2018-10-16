İsrail Savunma Bakanı Liberman: Ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye saldırmalıyız

İsrail'in, Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul edemeyeceğini ifade eden Liberman, "Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor" dedi.
Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacağını vurgulayan Liberman, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının sinyalini vererek, "Hamas'ın ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edeceğini" ileri sürdü.
Hamas'a yönelik tehditvari açıklamalarını sürdüren Liberman, şunları söyledi:
"Hamas'a anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız".
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