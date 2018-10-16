Kırım lideri Aksenov: Suriye'ye gıda ürünleri ve elektrikli aletler ihraç etmeye hazırız

Suriye'nin başkenti temaslarda bulunan Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Suriye'ye gıda ürünleri ve elektrikli aletler sevk etmeye, karşılığında narenciye ve fosfat ithal etmeye hazır olduklarını söyledi.

Şam'daki görüşmeler hakkında basına açıklamalarda bulunan Aksenov, ikili ticaret hacmini artırmaya hazır olan somut şirketler olduğunu ifade etti.

Aksenov, "Kırım, Suriye'ye buğday ve çavdar unu, plastik borular, elektrikli aletler sevk etmeye hazır. Suriye ise, kendi topraklarında ürettiği narenciye ve fosfatı öneriyor" dedi. Aksenov, görüşmeler sonucunda tüm planları 30 gün içinde somut sürelerle birlikte kağıda dökme konusunda mutabakat sağladıklarını de kaydetti.

Aksenov, Kırım ile Suriye arasında deniz ve hava ulaşımını başlatmayı istişare ettiklerini sözlerine ekledi.

2 günlük ziyaret için Suriye'ye giden heyette Aksenov'un yanı sıra Kırım Devlet Konseyi Başkanı Vladimir Konstantinov, bakanlar, şirket yetkilileri, danışmanlar dahil yaklaşık 20 kişi yer alıyor.

Heyetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Başbakanı İmad Hamis ile de görüşmesi bekleniyor.