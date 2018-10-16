Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

Avustralya, ABD'nin Kudüs adımını takip eden ikinci büyük ülke olabilir. Koyu bir Evanjelist olan Başbakan Scott Morrison, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği Tel Aviv'den buraya taşıma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası tepki çeken ve Ortadoğu'yu iyice karıştıran Kudüs kararını takip edecek ikinci lider çıktı: Avustralya Başbakanı Scott Morrison.

Liberal Parti'nin koyu Evanjelist lideri olan Morrison, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği Tel Aviv'den buraya taşıma seçeneğini değerlendirdiklerini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya söylediğini duyurdu.

Avustralya'nın, iki devletli çözüme bağlılığının ise devam ettiğini sözlerine ekleyen Morrison, bir karar almadan önce Bakanlar Kurulu ve diğer ülkelerin görüşünü alacağını belirtti.

Egypt, Indonesia warn Australia against moving embassy to Jerusalem https://t.co/CoGnPVspMS — Haaretz.com (@haaretzcom) 16 Ekim 2018

Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor. 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin 'ebedi ve bölünmez başkenti' olduğunu iddia ediyor ve bunu dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor.

Hem iki devletli çözümü desteklemenin hem de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın mümkün olabileceğini savunan Morrison'ın Kudüs hamlesi, rakiplerine göre, hükümetin geleceğini belirleyebilecek ara seçimler öncesinde 'siyasi bir manevra'.

Gelecekte Doğu Kudüs'ü Filistin Yönetimi'nin başkenti, Batı Küdüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıyabilecekleri bir senaryodan da söz eden Liberal Parti lideri, "Avustralya bu fikre açık olmalı" diye konuştu.