İdlib'de silah bırakmayan dört cihatçı örgüt, Suriye ordusuna saldırmak için operasyon odası kurdu

Suriye'nin İdlib vilayetinde Soçi mutabakatı uyarınca silahsız bölge kurulması aşamasına geçildi. Ama mutabakatı tanımayan Kaide bağlantılı Hurras El Din, Ensarud Din, Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları, Suriye hükümet güçlerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu.

© REUTERS / Ammar Abdullah Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali

İdlib'de cihatçı örgütlerin ağır silahlarını teslim edip bölgeden çıkmasının beklendiği aşamada, dört cihatçı örgütten tam tersi hamle geldi.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kaide bağlantılı Hurras El Din, Çeçenlerden oluşan Ensarud Din, Kuzey Iraklı cihatçılardan oluşan Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları (Cundul Aksa), silah bırakmayıp silahsız bölgeden de çekilmedi.

'MÜMİNLERİ SAVAŞA TEŞVİK' ADINI VERDİLER

Dört grup, İdlib kırsalında Suriye ordusu ile müttefiklerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu. Ortak operasyon odasına da "Ve Müminleri savaşa teşvik et" adını verdi.

SAVAŞ VİDEOLARI PİYASADA

Hama kentinin batı kırsalında bulunan Suriye ordusuna ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silah saldırılarına ait birtakım görüntüler de servis eden dörtlü oluşum, silahsızlanma bölgesinden çekilmeyerek savaştıklarının mesajını verdi.

Hurras El Din, ayrıca bir açıklama yayomlayarak, Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatını kabul etmediklerini ve silahlarını çekmeyeceklerini duyurdu. Bununla ilgili havan toplarıyla Suriye ordusunu vurmalarına dair görüntüleri de yayımladı.

Soçi mutabakatına göre İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacaktı.

15 Ekim'e kadar tüm cihatçı gruplar silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacaktı.