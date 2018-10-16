İdlib'de silah bırakmayan dört cihatçı örgüt, Suriye ordusuna saldırmak için operasyon odası kurdu

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kaide bağlantılı Hurras El Din, Çeçenlerden oluşan Ensarud Din, Kuzey Iraklı cihatçılardan oluşan Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları (Cundul Aksa), silah bırakmayıp silahsız bölgeden de çekilmedi.
'MÜMİNLERİ SAVAŞA TEŞVİK' ADINI VERDİLER
Dört grup, İdlib kırsalında Suriye ordusu ile müttefiklerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu. Ortak operasyon odasına da "Ve Müminleri savaşa teşvik et" adını verdi.
SAVAŞ VİDEOLARI PİYASADA
Hama kentinin batı kırsalında bulunan Suriye ordusuna ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silah saldırılarına ait birtakım görüntüler de servis eden dörtlü oluşum, silahsızlanma bölgesinden çekilmeyerek savaştıklarının mesajını verdi.
Soçi mutabakatına göre İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacaktı.
15 Ekim'e kadar tüm cihatçı gruplar silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacaktı.
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