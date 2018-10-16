Eski NATO komutanı: ABD'nin yaptırım uygulaması halinde Suudi Arabistan, Rus silahı alır

NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, ABD'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası nedeniyle Riyad'la yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmesi halinde Suudi Arabistan'ın Rusya ve Çin'den silah almaya başlayacağını söyledi.

© AFP 2018 / Ozan Köse CNN: Suudiler, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel yaptırımları CNBC'ye değerlendiren Stavridis, Riyad'ın Amerikan silahı almaması halinde eninde sonunda Rusya ve Çin'den silah almaya başlayacağını belirterek, ABD'nin kaybeden taraf olacağını vurguladı.

Bu durumda en kazançlı çıkacak tarafın bölgenin tamamında baskı uygulamayı sürdüren İran olacağını savunan Stavridis, bunun sonucunda istikrarsızlık ihtimalinin artacağının altını çizdi.

'ÖNCE BAZI SORULARA YANIT ALMALIYIZ'

Bu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin karşılaşacağı ilk gerçek dış politika krizi olacağını söylemenin yanlış olmayacağını düşünen Stavridis, "Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kaşıkçı vakası nedeniyle Suudi Arabistan ve Türkiye'ye gönderme kararını olumlu buluyorum.

© REUTERS / Murad Sezer Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili inceleme yapan ekip, konsolosluktan ayrıldı

Bu, Riyad'la olan hayati öneme sahip ilişkileri heba edeceğimiz anlamına gelmiyor ancak yaptırımlar da dahil birtakım adımları atmadan önce bazı sorulara yanıt almalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndermişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.