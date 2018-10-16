Barzani: 16 Ekim tarihimizde karanlık bir gün

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, Kerkük ve çevresinin merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, "İçeriden bir elin yardımıyla halkımızın kaderiyle vicdansızca bir oyun oynandı" dedi.

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Geçen yılki bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük ve çevresinin merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin yıldönümü kapsamında yazılı açıklama yapan Barzani, "16 Ekim, milletimizin tarihinde karanlık bir gün olarak geçti. O gün, mazlum bir halkın umutları namertçe ihanet edildi" ifadesini kullandı.

Barzani açıklamasında, "İçeriden bir elin yardımıyla halkımızın kaderiyle vicdansızca bir oyun oynandı. Bu ulusun binlerce kahramanının kanıyla korunan o toprak, bir plan çerçevesinde işgalin, bozgunun eline düştü, Kürdistan halkının kutsallarına küçük düşürücü muamele yapıldı" dedi.

پەیامی سەرۆك بارزانی لە یادی خیانەتەكەی شازدەی ئۆكتۆبەرhttps://t.co/V2KqzM5awK pic.twitter.com/j2rcpI9H3w — KDP (@KDPinfo) October 16, 2018

​‘İÇ ELLERİN KÜRDİSTAN HALKININ SIRTINDAN VURACAĞINI TAHMİN BİLE ETMEDİK'

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"O alçakça plan, halkımızın yüz yıllık mücadele ve kurbanlarına hakaretti" diyen Barzani şöyle devam etti: "Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler ile Kerkük'ün IŞİD’e karşı, bütün dünya adına yapılan savaşta şehit düşenlerin ve kahraman Peşmergelerin kanına hakaretti. Tek suçu, gerçek sesini meşru oyuyla dünyaya duyuran Kürdistan halkının barışçıl talebine hakaretti. Tüm olabilecek ihtimalleri göz önüne almıştık ancak hiçbir şekilde iç ellerin bu şekilde Kürdistan halkının sırtından vuracağını tahmin bile etmedik."

IKBY'de geçen yıl 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumundan ezici oranda ‘evet' yanıtı çıkması sonrasında, Irak güçleri ve Haşdi Şabi Kerkük ve çevresine girerek, Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı olan bölgelerde askeri kontrolü ele geçirmişti. Kürtler ise bu bölgelerin statüsünün belirlenmesi için anayasanın 140. maddesine öngörülen referandumların yapılmaması nedeniyle Bağdat'a tepki gösteriyor.