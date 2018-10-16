BM: Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığı kaldırılsın

© REUTERS / Osman Orsal Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la (MbS) eleştiren yazılarıyla tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamaması ve hayatından umudun kesilmesiyle ilgili bir açıklama da BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'ten geldi.

Eski Şili Devlet Başkanı olan Bachelet, Kaşıkçı'nın kaybedilmesi ve büyük ihtimalle öldürülmesi vakasına karışan yetkililerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Şili'de Pincochet diktatörlüğü döneminde işkence görmüş solcu kadın siyasetçi, "Kaşıkçı'nın kaybolması vakasının ciddiyetini gözönünde tutarak konsolosluk ilişkileriyle ilgili1963 Viyana Sözleşmesi gibi anlaşmalarla diplomatik temsilcilere bahşedilen dokunulmazlığın derhal kaldırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Uluslararası hukuka göre hem zorla kaybetme hem de yargısız infazın çok ciddi suçlar olduğunu dile getiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, neler olup bittiği ve kimlerin sorumlu olduğuna dair soruşturmaları engellemek amacıyla dokunulmazlığın kullanılmamasını istedi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın kaybolmasından ancak iki hafta sonra olay yeri ve adli tıp incelemesi yapılmasını eleştiren ve bunun için çok geç kalındığına işaret eden Bachelet'in konuyla ilgli Suudi yetkililerle temas halinde olduğu da duyuruldu.

Şilili siyasetçi ve BM yetkilisi, "Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğine ve bir daha görülmediğine dair net kanıt var. Suudi yetkililer gazetecinin binaya girdikten sonra başına ne geldiğini açıklamakla yükümlü" dedi.

Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye'ye 'Kaşıkçı'nın kaybolması ve olası yargısız infazıyla ilgili bildikleri her şeyi resmen açıklamaları' çağrısı da yaptı.