BM: Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığı kaldırılsın

Eski Şili Devlet Başkanı olan Bachelet, Kaşıkçı'nın kaybedilmesi ve büyük ihtimalle öldürülmesi vakasına karışan yetkililerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.
Şili'de Pincochet diktatörlüğü döneminde işkence görmüş solcu kadın siyasetçi, "Kaşıkçı'nın kaybolması vakasının ciddiyetini gözönünde tutarak konsolosluk ilişkileriyle ilgili1963 Viyana Sözleşmesi gibi anlaşmalarla diplomatik temsilcilere bahşedilen dokunulmazlığın derhal kaldırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Uluslararası hukuka göre hem zorla kaybetme hem de yargısız infazın çok ciddi suçlar olduğunu dile getiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, neler olup bittiği ve kimlerin sorumlu olduğuna dair soruşturmaları engellemek amacıyla dokunulmazlığın kullanılmamasını istedi.
Şilili siyasetçi ve BM yetkilisi, "Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğine ve bir daha görülmediğine dair net kanıt var. Suudi yetkililer gazetecinin binaya girdikten sonra başına ne geldiğini açıklamakla yükümlü" dedi.
Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye'ye 'Kaşıkçı'nın kaybolması ve olası yargısız infazıyla ilgili bildikleri her şeyi resmen açıklamaları' çağrısı da yaptı.
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