Peskov: Rus-Türk İdlib anlaşması uygulanmaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, militanların silahsızlandırılmış bölgeden çekilme süresini ihlal etmesine rağmen Rusya ve Türkiye'nin yaptığı İdlib anlaşmasının uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Soçi'de yaptığı anlaşmaya göre militanların silahsızlandırılmış bölgeden dün itibarıyla tamamen çekilmesi gerekiyordu. Ancak El Kaide bağlantılı bazı gruplar anlaşmayı tanımadığı için çalışmaların tarihi sarktı.

'RUS ASKERLER, TÜRK TARAFININ ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN'

Basın mensuplarının anlaşmanın durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Genel olarak, askerlerimizden aldığımız verilere göre anlaşma uygulanıyor. Rus askerler, Türk tarafının çalışmalarından memnun" dedi.

Peskov, her şeyin sorunsuz ve pürüzsüz şekilde ilerlemesini beklemenin imkansız olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.