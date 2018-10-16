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16:42 16 Ekim 2018
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    Doğu Kudüs'teki yahudi yerleşim inşaatı

    İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

    © AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
    Ortadoğu
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    Doğu Kudüs'te mayıs ayında ‘eğlence’ için Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vuran İsrail polisi gözaltına alındı.

    İsrail-Gazze-Hava saldırısı
    © REUTERS / Amir Cohen
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    İsrailli kadın polisin ‘eğlence' olsun diye Doğu Kudüs'te Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduğu ortaya çıktı.

    Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisi'nde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu.

    Kimliği bilinmeyen Filistinlinin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.

    GÖZALTI SÜRESİ 3 GÜN UZATILDI

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    © REUTERS / Mohammed Salem
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    Olaya şahit olan diğer polislere ‘konuyu bilmediklerini' söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuya ilişkin polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

    Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi ‘eğlence' için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

    Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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    Etiketler:
    İsrailli Arap, Filistinli, Kudüs Sulh Mahkemesi, Doğu Kudüs, İsrail
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