İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

Doğu Kudüs'te mayıs ayında ‘eğlence’ için Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vuran İsrail polisi gözaltına alındı.

© REUTERS / Amir Cohen İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi

İsrailli kadın polisin ‘eğlence' olsun diye Doğu Kudüs'te Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduğu ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisi'nde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu.

Kimliği bilinmeyen Filistinlinin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.

GÖZALTI SÜRESİ 3 GÜN UZATILDI

Olaya şahit olan diğer polislere ‘konuyu bilmediklerini' söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuya ilişkin polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi ‘eğlence' için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.