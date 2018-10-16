İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisi'nde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu.
Kimliği bilinmeyen Filistinlinin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.
GÖZALTI SÜRESİ 3 GÜN UZATILDI
Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi ‘eğlence' için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.
Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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