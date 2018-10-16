Lavrov: Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı vakasının soruşturmasında attığı adımlar memnuniyet verici

Euronews'e konuşan Lavrov, Kaşıkçı vakası hakkındaki soruşturma kapsamında Ankara ve Riyad tarafından atılan adımları değerlendirdi.
© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
İki ülkenin tutumunun memnuniyet verici olduğunu belirten Lavrov, soruşturmanın sonuçlarının tüm dünyaya açıklanmasını beklediğini kaydetti.
Lavrov, "Soruşturmanın en kısa sürede yapılmasına dair çağrıları destekliyorum. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın soruşturmanın yapılmasına imkan sunan adımlarından memnunuz. Soruşturmanın sonuçlarının uluslararası topluma açıklanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)