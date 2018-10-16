CNN: Suudi adli tıp yetkilileri Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırdı

ABD'nin CNN International ve Katar'ın Al Jazeera kanalları, Kaşıkçı vakasının perde arkasıyla ilgili tüyler ürperten iddialara yer verdi.
CNN International, bir Türk yetkiliye dayanarak Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve parçalara ayrılıp konsolosluktan çıkarıldığı iddiasını son dakika haberi ve daha sonra haber sitesinin baş haberi yaptı.
CNN, Türk kaynağının Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anla ilgili kanıt bulunduğuna dair görüşünü aktardı.
Al Jazeera ve Middle East Eye ise yine bir Türk yetkiliye dayanarak ses kaydından ayrıntıları nakletti.
Suudi yetkililerin cinayeti işlemeleri ve gazeteciyi parçalara ayırmalarının 7 dakika sürdüğünü ileri süren haberlerde, çeşitli iddialarda bulunuldu:
"Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez saldırıya uğradı. Önce dövüldü ve vücuduna uyuşturucu enjekte edildi."
"Sürüklenerek konsolosun makam odasından çalışma odasına götürüldü."
'CANLI CANLI KESTİLER'
Middle East Eye'ın Türk kaynağına göre "Suudi Adli Tıp Müdürü Salih el Tubaygi, Kaşıkçı'yı hala canlıyken çalışma masasına yatırıp kesmeye başladı. Kaşıkçı'nın korkunç çığlıkları duyuldu."
'KULAKLIK TAKIP MÜZİK DİNLEDİLER'
"Suudi Adli Tıp Müdürü Salih el Tubaygi, Kaşıkçı'yı parçalara ayırırken, kulaklık takıp müzik dinledi, meslektaşlarına da aynısını yapmalarını tavsiye etti.''
Forensics expert ‘cut to pieces’ #Saudi journalist’s body as colleagues listened to music — sources— RT (@RT_com) 16 Ekim 2018
#Khashoggi https://t.co/eWwArzP32L pic.twitter.com/h9zRw0MXgg
'SES KAYDI SABAH GAZETESİNE VERİLDİ'
'ABD'Lİ VE SUUDİ YETKİLİLER HABERDAR EDİLDİ'
Kaynaklık yapan Türk yetkililer, bu bilgileri ABD ve Suudi yönetimleriyle paylaştıklarının altını çizdi.
Dün CNN International, Suudi kraliyetinin Kaşıkçı’nın 'ters giden' bir sorgulama sırasında öldürüldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etmişti.
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