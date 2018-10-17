Suriye, Kırım ile işbirliğini geliştiriyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti ve Suriye arasında ekonomik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmzalar, Şam'ı ziyaret eden Rus heyetin başındaki Kırım lideri Sergey Aksenov ve Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samir Halil tarafından atıldı.

Sputnik'e konuşan Yazıcı, "Rus heyetinin Suriye ziyareti ve yapılan görüşmeler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi yönünde atılan önemli bir adım. Ülkelerimiz arasındaki turizmi geliştireceğiz, bu halklarımızı birbirine yakınlaştırır" dedi.

Yazıcı, bu amaçla, her iki ülkede, yabancılar için konforlu tatil bölgelerinin oluşturulması üzerinde çalışacak ortak şirketi kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.