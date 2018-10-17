Sadr, Kaşıkçı olayıyla ilgili Trump’a yüklendi: Sen firavunsun

Irak’ta Şii lider Mukteda el Sadr, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tutumundan dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a, "Sen firavunsun” şeklinde seslenerek, Trump’ın Kaşıkçı olayının araştırılması çağrısının arkasında ‘ABD’nin zengin kalması için gözünü Körfez'deki milyarlara dikmesinin’ yattığını belirtti.

Sadr, sosyal medya hesabından ‘Mesajım Trump'a' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kaşıkçı olayıyla ilgili dünyayı gereksiz bağrışlarınla doldurman ve işlenen suçun araştırılmasını istemen yerine gözünü muayene ettir de Yemen, Suriye, Bahreyn, Libya, Myanmar ve Afrika'da olup bitenleri belki görürsün. Buralar mezarlarla doldu ve buraları savaşlar ezdi" ifadelerini kullandı.

​"Eğer kendini dünya lideri sanıyorsan ama değilsin, buraları savunmak gerek" diyen Sadr, "Sen ve senin gibilerin adlandırdığı üçüncü dünyanın sıkıntılarını yazan gazetecilerin haklarını savunman gerekir" değerlendirmesi yaptı.

‘BİZİM DİNİMİZ BİZE, SENİNKİ SANA'

© REUTERS / Osman Orsal New York Times: Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildi

Sadr, "firavun" diye tanımladığı Trump'ın; Kaşıkçı olayında, ABD'nin zengin, Afrika ile diğer ülkelerin fakir kalması için Körfezin milyarlarına göz diktiğini ve bunun için pazarlık yaptığını savundu.

Sadr, şunları kaydetti: "Kendi ülkendeki fakir halka, karşılaştıkları afetlere veya ikiz kuleleri dağıttığı gibi bunları da dağıtacak olaya eğilmen daha önemli. Ülkeni ıslah et ve bırak bizler de kendi ülkelerimizi ve halklarımızı ıslah edelim. İstemediğimiz şeyleri bize dayatma. Bizim dinimiz bize, seninki sana."