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12:25 17 Ekim 2018
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    İsrail ordusunun Gazze'de vurduğu noktalardan biri

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: En az 1 Filistinli öldü

    © REUTERS / İbraheem Abu Mustafa
    Ortadoğu
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    İsrail, Gazze'den Beerşeba kentine roket atılması sonrası Gazze'de Hamas'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Hamas Ve İslami Cihad saldırı suçlamasını reddederken, Filistinli kaynaklar İsrail'in hava saldırısında en az 1 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. İsrail ayrıca Gazze'ye açılan 2 sınır kapısını da kapattı.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Gazze'den İsrail'e gece atılan roketlere yanıt olarak İsrail jetleri Gazze'deki terör hedeflerine saldırıya başladı" ifadelerini kullanıldı.

    ​İsrail'in saldırısından önce Gazze'den atılan bir roket İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini vurdu.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada roketin bir evde 3 İsrailli çocuğun yatak odasına isabet ettiği ancak olayda ölen olmadığı açıklandı.

    ​İsrail ordusu ayrıca Gazze'den atılan 2. bir roketin daha atıldığını duyurdu. Ancak bu roketin Bat Yam kenti açıklarında denize düştüğü belirtildi.

    İSRAİL 20 NOKTAYI VURDU, EN AZ 1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    İsrail Savunma Bakanı Liberman: Ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye saldırmalıyız
    İsrail ordusu Hamas'ı sorumlu tuttuğu saldırılar nedeniyle Gazze'de 20 noktayı vurduğunu belirtirken, Jerusalem Post'un aktardığına göre Filistinli kaynaklar İsrail saldırısında en az 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Bazı kaynaklar yaralı Filistinli sayısının 3 olduğunu belirtti.

    AA'nın aktardığına göre Gazze'deki Sağlık Bakanı Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyt Lahya beldesine düzenlediği hava saldırısında, Naci ez-Zeanin isimli 25 yaşındaki Filistinli gencin öldüğünü ifade etti.

    İsrail ordusu ise vurulan 20 nokta arasında yeraltı yapıları, Hamas'a ait askeri üsler, roket üretim merkezleri ve bir tünel olduğunu öne sürdü.

    ​HAMAS ROKET SALDIRISI SUÇLAMASINI REDDETTİ

    İsrail-Gazze-Hava saldırısı
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi
    Diğer taraftan Hamas yaptığı açıklamada İsrail'in güneyine roket saldırısı yaptığı yönündeki suçlamaları reddetti.

    Hamas ve İslami Cihad'ın ortak açıklamasında 'dün gceki roket saldırısı da dahil, yeni ve uzun süreli ateşkes konusunda Mısır'ın çabalarına zarar verecek tüm sorumsuz girişimlerin reddedildiği' vurgulandı.

    Ancak İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis " Ateşlenen roketler el yapımı ve orta menzilli. Gazze'de sadece 2 örgüt bu tarz roketlere sahip: Hamas ve İslami Cihad. Kimin ateşlediği fark etmez, bundan Hamas sorumlu" ifadelerini kullandı.

    Mısır'dan üst düzey bir heyet, salı gününden bu yanai İsraille 11 yıllık anlaşmazlığı sonlandırabilecek uzun süreli bir ateşkes sağlanması için Hamas'la Gazze'de görüşmeler yürütüyordu.

    SINIR KAPILARI KAPATILDI

    Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman,  roket atılmasına karşılık Gazze'ye açılan iki sınır kapısının, mal geçisi için kullanılan Kerem Şalom ile insan geçişi için kullanılan Erez, kapatılması yönünde talimat verdi.

    Liberman, ayrıca Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesinin 6 milden 3 mile düşürülmesini emretti.

    İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot da saldırılar sonrası ABD ziyaretini kısaltarak, İsrail'e dönmeye karar verdi.

    Filistinliler 30 Mart'tan bu yana İsrail ve Mısır'ın Gazze'ye uyguladığı blokajın sonlanması ve İsrail'in 1948'deki kuruluşu sırasında topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilere topraklarının geri verilmesi gibi taleplerle İsrail sınırında protesto eylemleri yapıyor.

    Filsitin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerleri o tarihten bu yana sınır eylemlerine katılan yaklaşık 200 Filistinliyi öldürdü.

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    Etiketler:
    Roket, Hava saldırısı, İslami Cihad, Hamas, Avidgor Liberman, Gazze, İsrail
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