Suudi Arabistan'dan DSG'nin kontrol ettiği bölgeler için ABD'ye 100 milyon dolar yardım

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Riyad yönetimi, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında ABD hükümetine ait hesaplara yatırdı.
As Secretary of State Mike Pompeo landed in Riyadh, $100 million in Saudi cash, earmarked for aid to help stabilize Syria, arrived in American accounts https://t.co/Kk2ok8ebbO— The New York Times (@nytimes) October 17, 2018
‘ZAMANLAMA KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL’
New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, "Zamanlama kesinlikle tesadüf değil" ifadesine yer verdi.
MCGURK REDDETTİ
Gazete, haberinde Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo'nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.
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