Suudi Arabistan'dan DSG'nin kontrol ettiği bölgeler için ABD'ye 100 milyon dolar yardım

ABD, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ayak bastığı saatlerde Suudi Arabistan'dan YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrol ettiği bölgeler için 100 milyon dolar yardım aldı.

© AFP 2018 / Delil Souleiman Suudi Arabistan, YPG öncülüğündeki sınır muhafızları gücünü finanse ediyor

Kaşıkçı olayındaki tepkiler nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan yönetimi, ABD'ye, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'a ulaştığı saatlerde YPG'nin başını çektiği DSG'nin kontrol ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Riyad yönetimi, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında ABD hükümetine ait hesaplara yatırdı.

As Secretary of State Mike Pompeo landed in Riyadh, $100 million in Saudi cash, earmarked for aid to help stabilize Syria, arrived in American accounts https://t.co/Kk2ok8ebbO — The New York Times (@nytimes) October 17, 2018

‘ZAMANLAMA KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL’

© AFP 2018 / Ozan Köse Çin’den ABD ve Batı’nın Kaşıkçı vakasına yaklaşımına çifte standart eleştirisi

​Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo'nun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolması olayıyla ilgili ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, "Zamanlama kesinlikle tesadüf değil" ifadesine yer verdi.

MCGURK REDDETTİ

Gazete, haberinde Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo'nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.