Rus Dışişleri: ABD'yle Kürt müttefikleri Suriye'de devlet benzeri bir yapı oluşturmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Kürt güçlerden oluşan müttefiklerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda 'devlet benzeri bir yapı oluşturmaya çalışmaları nedeniyle endişeli olduklarını' söyledi.

© REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo Rus Dışişleri: ABD Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmaya çalışıyor

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Suriye'nin kuzey doğusundaki durum, bizim için endişeye neden olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi: "Zira burada Amerikalılar, Kürtlerden oluşan müttefiklerine yaslanarak burada, Suriye devletinin meşru hükümetinin yerine geçecek devlet benzeri yapılar oluşturmaya çalışıyor."

Ayrıca Zaharova, bu yapıların pek etkili olduğunun söylenemeyeceğini belirtip bunları yerel halk arasında protestolara sebep olduğunu da kaydetti.