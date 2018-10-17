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    Lübnan bayrağı

    Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

    © AFP 2018 / PATRICK BAZ
    Ortadoğu
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    Lübnan Savunma Bakanı Yakup es-Sarraf, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Lübnan ordusunu desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

    Suriyeli sığınmacılar
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Rusya, Suriyeli sığınmacılar sorununu çözmek için Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a heyet gönderiyor
    Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sarraf'ın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında kabul ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme, Lübnan'daki ve bölgedeki genel durum ile Türkiye'nin bölgedeki rolünü ele aldıkları kaydedildi.

    Açıklamada, Sarraf'ın ayrıca, Suriyeli sığınmacı krizinin ülkesindeki olumsuz yansımaları konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli sığınmacı sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli sığınmacılara gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

    Türkiye, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda, önümüzdeki yıllarda Lübnan'ın güvenlik kurumlarına askeri yardımını artırmak için Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sözü vermişti.

    LÜBNAN'DAKİ BARIŞ GÜCÜNDE TÜRKİYE İZİ

    Lübnan'daki BM'nin barış gücü ilk defa İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin ardından uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesini yeniden kazanmasını teyit etmek amacıyla 1978 yılında kurulmuştu. Daha sonraki yıllarda çıkan İsrail-Lübnan arasındaki savaşın sona ermesiyle 2006'da UNIFIL'a kuvvet katkısı sağlayan Türkiye, TBMM'de dün alınan kararla Türk askerinin Lübnan'daki varlığı bir yıl daha uzatılmıştı.

    Türkiye, 5 Eylül 2006'da TBMM'de alınan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UNIFIL'a katılmasını onaylamıştı.

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    Etiketler:
    Sığınmacı krizi, Lübnan Savunma Bakanlığı, UNIFIL, Türkiye, Lübnan
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