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14:02 18 Ekim 2018
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    Kaşıkçı vakasıyla ilgili Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo-Veliaht Prens Muhammed Selman (MbS) görüşmesi

    Pompeo'dan Suudi Velahtı'na uyarı: Kaşıkçı vakası yüzünden kral olman tehlikede

    © REUTERS / Leah Millis
    Ortadoğu
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    Riyad'da Suudi kraliyetiyle ağzı kulaklarında pozlar veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, kapalı kapılar ardında Veliaht Prens Muhammed Selman'ı (MbS) tahta çıkmasının Kaşıkçı vakasını nasıl idare edeceğine bağlı olduğuna dair uyardığı belirtildi.

    Kaşıkçı vakası yüzünden Riyad'a giden Pompeo'yu Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da kabul etti.
    © REUTERS / Leah Millis
    Pompeo, Suudi Kralı'na Kaşıkçı soruşturması için teşekkür etti
    Pompeo'nun salı günü MbS ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, CNN kanalına, ikilinin gazetecilere gülümseyen pozlar vermesinin, kesinlikle görüşmenin dostça geçtiğine dair işaret olarak okunmaması gerektiğini söyledi.

    Fotoğraf çekiminin bitmesiyle gülümsemelerin de sona erdiğini aktaran kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Veliahtı'na, kral olmasının Kaşıkçı vakasının içinden nasıl çıkacağına bağlı olduğunu söyledi.

    'BÜTÜN GERÇEKLER TEK TEK ORTAYA SERİLECEK'

    Buna göre Pompeo, Veliaht Prens'e durumu kabullenip sahip çıkması gerektiğini, zira her bir olgunun tek tek ortaya çıkacağını net bir dille bildirdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
    © AA / Bandar Algalud / Suudi Kraliyet Divanı
    Pompeo'dan Suudi Arabistan'daki temaslarıyla ilgili açıklama
    ABD'de sürgünde bulunan ve Washington Post için yazan Suudi bir gazetecinin büyük ihtimalle İstanbul'da bir suikast timi tarafından katledilmiş olmasına Trump yönetiminin yaklaşımı, Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin şimşeklerini çekiyor. Beyaz Saray'ın MbS'ye görünenden daha sert bir yaklaşım sergilediğine dair kaynaklık, bu tepkilerin üzerine geldi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda MbS'nin en yakın adamlarından oluşan 15 kişilik bir suikast timi tarafından öldürüldüğü, testereyle kesilip cesedinin dışarı çıkarıldığı iddialarına dayanan haberler günlerdir Amerikan medyasının manşetlerinde.

    Üstüne üstlük Pompeo'nun Riyad'da Suudi kraliyetine gülücükler dağıtıp 'şeffaf soruşturma taahhüdü' için teşekkür etmesi hem medya hem de sosyal medayada eleştiri bombardımanıyla karşılandı.

    ABD'nin başkan aday adaylarından Lindsey Graham
    © REUTERS / BRIAN FRANK
    Senatör Graham: Veliaht Prens gitmeden Suudi Arabistan'la iş yapamayız
    'BAĞIMSIZ ULUSLARARASI SORUŞTURMA LAZIM'

    ABD Kongresi'nde bipartizan gruplar, Kaşıkçı vakasına bağımsız uluslararası soruşturma talep ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi kraliyetiyle de ilişkilerini sorguluyor.

    'TRUMP SUUDİLERLE MALİ İLİŞKİLERİNİ AÇIKLASIN'

    Suudi Arabistan'a silah satışlarının durması gibi yaptırım çağrıları yükselirken Trump'tan da Suudi Arabistan ile mali ilişkilerini dökümlü şekilde açıklaması isteniyor.

    SORUMLULUĞU MBS'NİN ÜZERİNDEN ALMAK İÇİN FORMÜL MÜ?

    MbS'yi Ortadoğu politikasının pivotu yapmış Trump ise telefon görüşmelerinden Suudi Kralı Selman'ın olayla hiçbir ilgisinin olmadığını anladığını, Veliaht Prens'in bir rolü olduğuyla ilgili iddiaları tümden redettiğini, bunun emirler dışında hareket etmiş başına buyruk katillerin işi olabileceğini anlatmakla meşgul.

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