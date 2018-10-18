BM: Rusya ve Türkiye, İdlib anlaşmasının süresini uzatacak

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını öngören anlaşmanın süresini uzatacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Soçi'de yaptığı anlaşmaya göre militanların silahsızlandırılmış bölgeden 15 Ekim itibarıyla tamamen çekilmesi gerekiyordu. Ancak El Kaide bağlantılı bazı gruplar anlaşmayı tanımadığı için çalışmaların tarihi sarktı.

Cenevre'de Suriye konulu bir toplantının ardından açıklamalarda bulunan Egeland, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda Rusya ve Türkiye'nin daha fazla çaba göstereceğini ifade etti.

Rusya ve Türkiye'nin İdlib anlaşmasının yerine getirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söylediğini aktaran Egeland, "Çatışmaya mahal verilmemeli, daha fazla müzakereye, daha fazla zamana ihtiyaç var. İdlib anlaşması son derece önemli" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, militanların silahsızlandırılmış bölgeden çekilme süresini ihlal etmesine rağmen Rusya ve Türkiye'nin yaptığı İdlib anlaşmasının uygulanmaya devam ettiğini söylemişti.

'SIĞINMACILARIN MÜLKLERİNİN KAMULAŞTIRILMASINI ÖNGÖREN KANUN GERİ ÇEKİLDİ'

© REUTERS / Muhammad Hamed Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Egeland, toplantıya katılan Rus diplomatın ülkeden ayrılan sığınmacılara ait arazi ve mülklerin kamulaştırılmasını öngören 10 sayılı kanunun Suriye yönetimi tarafından geri çekildiğini söylediğini de belirtti. Egeland'ın aktardığına göre Rus diplomat, yürürlükte bulunan kanuna atıf yapılmasının bir hata olduğunu belirtti.

Egeland ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin Suriye-Ürdün sınırında yer alan Rukban kampına yardım konvoylarının girmesine izin verdiğini de açıkladı.

EGELAND DA GÖREVİNDEN AYRILACAK

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura görevi bırakıyor

Egeland, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ayrıca kasım ayında görevinden ayrılacağını da doğruladı. Kendisininde kasım sonunda görevinden ayrılacağını söyleyen Egeland yeni ekibin çalışmaları sürdüreceğini belirtti.

Mistura 'kişisel sebeplerle' görevinden ayrılacağını dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletmişti.