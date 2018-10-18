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15:54 18 Ekim 2018
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    Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra

    Hollanda Maliye Bakanı da 'Çöldeki Davos'a katılmayacak

    © REUTERS / Eric Vidal
    Ortadoğu
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    Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmama kararı aldı.

    Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Fransa Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan'daki yatırım konferasına katılmayacak
    Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını duyurdu.

    Suudi hükümetinin, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin henüz tatmin edici bir açıklama yapmadığını belirten Blok, bu nedenle Bakan Hoekstra'nın söz konusu konferansa katılmasının iptal edildiğini belirtti.

    Blok, gazeteci Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili bu zamana kadar elde edilen bilgilerin göz önünde bulundurulduğunda, gelecek aylarda planlanmış ticari ilişkiler ziyaretlerinin de şu anda siyasi seviyede makul olmadığı düşüncesinde olduklarını ifade etti.

    IMF Başkanı Christine Lagarde
    © REUTERS / Antara Foto/Puspa Perwitasar
    IMF Başkanı Lagarde da Riyad'daki konferansa katılmayacak
    Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da önceki gün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

    Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

    Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

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    Etiketler:
    Muhammed bin Selman, Wopke Hoekstra, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan, Hollanda
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