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17:38 18 Ekim 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: IŞİD, Suriye'de bazı ABD'li ve Avrupalıları rehin aldı

    © Sputnik / Sergei Mamontov
    Ortadoğu
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    IŞİD militanlarının Suriye'de ABD ve müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelerdeki varlığını artırdığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, militanların ABD'liler ve Avrupalılar da dahil yaklaşık 700 kişiyi rehin aldığını ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Fırat'ın güneyindeki bölgelerde üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmediğini belirterek bunun sonucunda IŞİD'in bölgedeki varlığının arttığına dikkat çekti.

    "Fırat'ın sol kıyısında şu anda neler olduğunu görüyoruz. Bu bölge ABD'li partnerlerimizin kontrolünde bulunuyor ve onlar da Kürt gruplara güveniyor. Ancak burada yapılması gerekenlerin tam olarak yapılmadığı açıkça görülüyor. Bazı yerleşimlerde IŞİD militanları var ve son dönemde nüfuzlarını artırmaya başladılar. Ayrıca militanlar, 130 aileyi, yani yaklaşık 700 kişiyi rehin aldı" diyen Putin, edindikleri bilgiye göre rehineler arasında bazı ABD'li ve Avrupalıların bulunduğunun altını çizdi.

    ‘IŞİD'DEN HER GÜN 10 KİŞİYİ İNFAZ ETME TEHDİDİ’

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
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    Militanların ültimatom vererek bazı taleplerde bulunduğunu ve bunların yerine getirilmemesi halinde her gün 10 kişiyi infaz etme tehdidi savurduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki gün 10 kişiyi vurdular, infaz ettiler. Tehditlerini uygulamaya koymaya başladılar. Bence bu bir facia, felaket."

    'BATI YAŞANANLAR KARŞISINDA SESSİZ'

    Rus lider, Batılı liderlerin yaşananlar karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi.

    Putin, "Herkes susuyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi sessizlik hakim. Bu nedenle söz konusu bölgede daha çok şey yapılması gerekecek. Ancak bence biz, Suriye'deki görevimizi genel olarak yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    Kürt, Valday Tartışma Kulübü, Vladimir Putin, Fırat, Avrupa, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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