Putin: IŞİD, Suriye'de bazı ABD'li ve Avrupalıları rehin aldı

"Fırat'ın sol kıyısında şu anda neler olduğunu görüyoruz. Bu bölge ABD'li partnerlerimizin kontrolünde bulunuyor ve onlar da Kürt gruplara güveniyor. Ancak burada yapılması gerekenlerin tam olarak yapılmadığı açıkça görülüyor. Bazı yerleşimlerde IŞİD militanları var ve son dönemde nüfuzlarını artırmaya başladılar. Ayrıca militanlar, 130 aileyi, yani yaklaşık 700 kişiyi rehin aldı" diyen Putin, edindikleri bilgiye göre rehineler arasında bazı ABD'li ve Avrupalıların bulunduğunun altını çizdi.
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'BATI YAŞANANLAR KARŞISINDA SESSİZ'
Rus lider, Batılı liderlerin yaşananlar karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi.
Putin, "Herkes susuyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi sessizlik hakim. Bu nedenle söz konusu bölgede daha çok şey yapılması gerekecek. Ancak bence biz, Suriye'deki görevimizi genel olarak yerine getirdik" ifadelerini kullandı.
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