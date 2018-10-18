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19:18 18 Ekim 2018
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    Riyad

    Kaşıkçı vakasından sonra Amerikalı ve İngiliz bakanlardan Suudi zirvesine boykot

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    Gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek, 'Çölün Davos'u' denilen yatırımcılar konferansından çekilenler kervanına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da eklendi.

    Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra
    © REUTERS / Eric Vidal
    Hollanda Maliye Bakanı da 'Çöldeki Davos'a katılmayacak
    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gelecek hafta düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını duyurdu. Mnuchin, Riyad ve Ankara'daki temaslarının ardından ABD'ye dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump ile yaptıkları istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını açıkladı.

    İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakan Liam Fox, Riyad'da düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi'ne katılması açısından bunun doğru zaman olmadığına karar verdi. Birleşik Krallık (Suudi gazeteci) Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda çok endişeli olmayı sürdürüyor. Onun kaybolmasından sorumlu olanlar, hesap vermeli" denildi.

    Fox'dan önce de Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra 'koşulların uygun olmadığı' gerekçesiyle katılımlarını iptal etmişti.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, yanısıra Hollanda hükümetinden gelecek ay Suudi Arabistan'a düzenlenmesi planlanan ticari heyet ziyaretinin iptal edildiği açıklaması geldi. Öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Kaşıkçı vakası nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını ertelediğini duyurmuştu.

    Konferansa 140 kuruluştan toplam 150 konuşmacının katılması planlanıyordu. Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde dahil 30'dan fazla davetli katılmayacağını açıkladı.

    HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud'un üst düzey yöneticileri de konferansa katılmayacağını açıklayan önemli isimler arasında.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, diğer yandan uluslararası finansal danışmanlık şirketleri McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BCG, Oliver Wyman ve Bain & Co, Roland Berger ile Alman sanayi devi Siemens ile araştırma geliştirme şirketi SWFI, 'Çölün Davosu'nun sponsorları olmaya devam ediyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da küçük bir delegasyonla konferansta yer alacak.

    Fakat konferansın resmi web sitesinde önceden yer alan uzun konuşmacı listesi, katılım iptallerin artmasıyla siteden kaldırılmış bulunuyor. 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek konferansta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın imzasını taşıyan ekonomik reformların tanıtılması planlanıyordu.

    Çöl Davosu, Suudi Arabistan Varlık Fonu tarafından organize ediliyor ve 3 gün süren zirvede firmalara Suudi Arabistan'da büyük iş anlaşmaları yapma imkanı sunuluyor.

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