Kaşıkçı'nın ailesi: Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyoruz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, onun kayıp olduğunun aksini ispatlayacak hiçbir hukuki ya da resmi delil olmadığını belirterek medyadan sadece resmi kaynaklı haberler yapmasını istedi.

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Aile adına Amerikan CNN kanalına konuşan Cemal Kaşıkçı'nın kuzeni Mutasım Kaşıkçı, onun Suudi Arabistan'da tanınmış bir aileye mensup olduğunu söyledi. Kuzeninin ailesi, ülkesi ve mesleğini en yüksek seviyede temsil ettiğini belirten Kaşıkçı, kesinlikle muhalif birisi olmadığını anlattı.

Kaşıkçı, Suudi gazetecinin ülkesiyle ve liderleriyle ilişkilerinin güçlü ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

Gazetecinin ailesi ve yaşı ilerlemiş akrabalarının, medya organlarında yer alan ve resmi olmayan kaynaklara dayanan haberlerden endişe duyduğunu vurgulayan Kaşıkçı, "Kaşıkçı ailesi, Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyor. Bunun aksini gösteren resmi ya da hukuki bir delil yok" dedi.

Yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanacağını düşündüğünü kaydeden Mutasım Kaşıkçı, o zamana kadar medyadan sadece resmi kaynaklı haberler yayımlamalarını istediklerini sözlerine ekledi.

KAŞIKÇI'NIN 'KAYBOLMASI'

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Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.