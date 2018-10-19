Kaşıkçı'nın ailesi: Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyoruz

Kaşıkçı, Suudi gazetecinin ülkesiyle ve liderleriyle ilişkilerinin güçlü ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.
Gazetecinin ailesi ve yaşı ilerlemiş akrabalarının, medya organlarında yer alan ve resmi olmayan kaynaklara dayanan haberlerden endişe duyduğunu vurgulayan Kaşıkçı, "Kaşıkçı ailesi, Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyor. Bunun aksini gösteren resmi ya da hukuki bir delil yok" dedi.
Yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanacağını düşündüğünü kaydeden Mutasım Kaşıkçı, o zamana kadar medyadan sadece resmi kaynaklı haberler yayımlamalarını istediklerini sözlerine ekledi.
KAŞIKÇI'NIN 'KAYBOLMASI'
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.
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