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12:24 19 Ekim 2018
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    İbrahim Kalın

    Suriye konulu dörtlü zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

    © AA / Murat Kula
    Ortadoğu
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konulu dörtlü zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Kremlin: Putin, İstanbul'daki dörtlü zirveye katılacak
    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim 2018'de İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

    Kalın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel'in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir" bilgisini verdi.

    Sözcü, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

    Suriyeli asker, Suriye Bayrağı'nı asıyor
    © Sputnik / Mikhail Alaeddin
    Verşinin: Dörtlü zirve üzerinde çalışılıyor
    FRANSA'DAN AÇIKLAMA: İDLİB'DE ATEŞKESİN SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ

    Fransa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'İstanbul zirvesinin, insani felaketi önlemek için İdlib'de ateşkesin sürdürülmesine odaklanacağı' vurgulandı.

     

    Açıklamada, Paris'in yeni bir mülteci göçünü engellemek ve barış görüşmelerine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla İdlib'de ateşkesin sürdürülmesini sağlamak istediğini söyledi.

     

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    Etiketler:
    Suriye Konulu Dörtlü Zirve, Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron, İbrahim Kalın, Angela Merkel, Vladimir Putin, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya
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