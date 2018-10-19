BAE’den Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama

Twitter hesabından Kaşıkçı olayında iki farklı tablonun ortaya çıktığını belirten Gargaş, şunları söyledi: "Suudi Arabistan'a yönelik krizde iki ayrı tablo var. Birincisi medyaya sızdırılan bilgiler ve onlara karşı sızdırılan başka bilgiler ortasında gerçeği arıyor. İkincisi ise, Riyad'ı ve konumunu hedef alıyor. Biz sert bir şekilde siyasileştirme, önyargılara, Suudi Arabistan'ın istikrarını çökertme ve rolünü küçültme girişimlerine karşı çıkıyoruz. Başka alternatifimiz yok."

مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض إستقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 19, 2018

​Gargaş, açıklamasının devamında, "Bizim perspektifimizden, bölgenin istikrarı, güvenliği ve uluslararası çevredeki rolü, Suudi Arabistan'ın taşıdığı siyasi, ekonomik ve dini ağırlığa dayanıyor. Bu çerçevede, gerçeğin taşıdığı tüm önem ile Riyad'ı ve rolünü hedef alan meseleleri birbirinden ayırt etmek lazım" diye ekledi.

من منظورنا يعتمد أمن المنطقة وإستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين إستهداف الرياض ودورها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 19, 2018

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