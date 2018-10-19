‘Koalisyon Suriye’deki Kürt müttefiklerinin yanlışlıkla vurulması olayını soruşturuyor’

© REUTERS / Hamad I Mohammed Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

Albay Ryan, "Suriye'nin kuzeydoğusunda müttefik yerel kuvvetlere yönelik saldırının yapılmış olabileceği konusunda haber aldık. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor, uygun zamanda ek ayrıntılar hakkında bilgi vereceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'le mücadelede bizim partnerimiz ve biz, onlar IŞİD'in Fırat'ın orta kısmındaki son kalesini kurtarmaya devam ettikçe onlara destek vermeyi sürdüreceğiz."

Daha önce Moskova'da askeri-diplomatik bir kaynak, ABD öncülüğündeki koalisyonun Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliğini vurduğunu aktarmıştı.