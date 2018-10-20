Şam, koalisyonun sivillerin ölümüne yol açan saldırısıyla ilgili soruşturma talep etti

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupta, "Koalisyon tarafından işlenen suç, içinde yer alan ülkelerin uluslararası hukuku hiçe saydıklarını ve bu ülkelerin herhangi bir manevi değere sahip olmadıklarını bir kez daha kanıtlıyor. Ancak söz konusu manevi değerler, sivillerin hayatına ve insan haklarına değer verilmesi gerektiği konusunda başkalarına ders vermeye ihtiyaç duyduklarında ortaya çıkabiliyor" ifadelerine yer verildi.

BM'den koalisyonun hava saldırısıyla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep eden Suriye Dışişleri, "Bu korkunç suç, koalisyonun yasalara aykırı olan bu operasyonunda ABD'nin hedefinin terörle mücadele değil, mümkün olduğu kadar fazla sayıda Suriyeliyi öldürmek ve insani değerleri tümüyle hiçe saymak olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.