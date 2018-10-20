Riyad'daki forumu Kaşıkçı’nın ölümü nedeniye Avustralya da boykot ediyor

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın devasa yatırım projelerinin görüşüleceği gelecek haftaki yatırım fonunu boykot edenler kervanına, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün netleşmesinin ardından, Avustralya hükümeti de katıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Mariza Peyne ile Ticaret, Turizm, Yatırım Bakanı Simon Birmingham, ortak bir açıklamayla, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü dolayısıyla, Avustralya'nın Riyad'da düzenlenecek yatırım forumuna resmi katılımının sözkonusu olmayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Simon Birmingham'ın Facebook sayfasından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avustralya, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini kınıyor. Yeni bilgiler ışığında, Riyad'da düzenlenecek olan Future Investment Initiative/Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) yatırım forumuna Avustralya'nın resmi katılımının mümkün olamayacağı kararını aldık."