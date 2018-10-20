Suudi Adalet Bakanlığı: Kaşıkçı olayı bizim egemenliğimizdeki topraklarda meydana geldi

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün kabul edilmesinden sonra yeni bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kaşıkçı olayı Suudi Arabistan'ın egemenliğindeki topraklarda meydana geldi.Gerekli prosedür tamamlanınca olay mahkemeye sevk edilecek."

RİYAD'IN İDDİALARI NELER?

Suudi Arabistan 18 gün sonra, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren Kaşıkçı'nın bina içindeki 'bir arbedede' öldüğünü açıklamış ancak Kaşıkçı'nın naaşının yeri hakkında ya da olay hakkında ayrıntılı bilgi vermemişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Riyad konuyla ilgili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuş ancak bu kişilerin kimlikleri açıklanmamıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

© REUTERS / Jonathan Ernst Washingon ile Riyad, Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili skandalı frenliyor

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman yayımladığı kararnameyle, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılanması için Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı verdi.

Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin görevine son verildiği aktarılan kraliyet kararnamesinde, ayrıca Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdür Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin görevden alındığı kaydedildi.