Arap devletleri hep bir ağızdan Suud'a destek

* Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM, Suudi Arabistan'ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman'ın kararlarının övgüye değer olduğunu duyurdu. Haberde Suudi Kralı'nın Kaşıkçı'nın öldürülmesi vakası hakkında aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı savunuldu.
* Filistin Yönetimi'nin haber ajansı WAFA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını ileri sürdü.
* Yemen'deki savaşta yönetimi ele geçren Husilerin karşısında yer alan Suudi destekli kanat, Riyad'a övgüyü iyice abaarttı. Devrik lider Hadi'nin kanadı, 'Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddi ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını' dile getirdi.
* İslam İşbirliği Teşkilatı, olaya karışan 18 kişinin tutuklanmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı.
* Arap Parlamentosu, Suudi Kralı'nın, Kaşıkçı olayının sorumlularının yargılanması yönündeki kararından hoşnut olduğunu ifade etti.
* Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez Zeyyani, Suudi Arabistan'ın aldığı kararların, kraliyetin gerçeklerin açığa kavuşturulması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi konusundaki kararlılığını gösterdiğini savundu.
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