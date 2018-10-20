Arap devletleri hep bir ağızdan Suud'a destek

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü netleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad'ın açıklaması, Avrupa devletlerinin tepkisini çekerken, müttefik Arap devletlerinin alkış, tezahürat ve övgülerine mazhar oldu.

* Mısır Dışişleri Bakanlığı "Soruşturmaların ilk sonuçlarını memnuniyetle karşıladık. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in aldığı karar ve önlemler, hukukun ilkelerine ve adaletin uygulanmasına uygundur" açıklamasını yaptı.

* Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM, Suudi Arabistan'ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman'ın kararlarının övgüye değer olduğunu duyurdu. Haberde Suudi Kralı'nın Kaşıkçı'nın öldürülmesi vakası hakkında aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı savunuldu.

* Filistin Yönetimi'nin haber ajansı WAFA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını ileri sürdü.

* Yemen'deki savaşta yönetimi ele geçren Husilerin karşısında yer alan Suudi destekli kanat, Riyad'a övgüyü iyice abaarttı. Devrik lider Hadi'nin kanadı, 'Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddi ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını' dile getirdi.

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Adalet Bakanlığı: Kaşıkçı olayı bizim egemenliğimizdeki topraklarda meydana geldi

* Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Cibuti, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda gösterdiği özeni övdü.

* İslam İşbirliği Teşkilatı, olaya karışan 18 kişinin tutuklanmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı.

* Arap Parlamentosu, Suudi Kralı'nın, Kaşıkçı olayının sorumlularının yargılanması yönündeki kararından hoşnut olduğunu ifade etti.

* Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez Zeyyani, Suudi Arabistan'ın aldığı kararların, kraliyetin gerçeklerin açığa kavuşturulması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi konusundaki kararlılığını gösterdiğini savundu.