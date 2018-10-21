IKBY'de nihai seçim sonuçları açıklandı: KDP lider parti

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.
IKBY'de seçime ilk kez giren Yeni Nesil Hareketi 8 milletvekili çıkardı. İslami Toplum Partisi (Komel) 2013 seçimine göre oylarını artırarak 7 sandalye kazandı.
IKBY seçim komisyonu 9 üyeden oluşuyor ve seçim sonuçlarının onaylanması için 5 üyenin onayına ihtiyaç duyuluyor.
30 Eylül'deki seçimin nihai sonuçlarını komisyondaki 5 üye onayladı, 4'ü red oyu verdi.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)