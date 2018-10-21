Ruhani istifa eden iki bakanın yerine atama yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Muhammed İslami'yi Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına, Rıza Rahmani'yi de Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığına Bakan Vekili olarak atadı.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı istifa etti

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari'nin istifasını kabul etti.

Ruhani, Ahundi'nin yerine İslami, Şeriatmedari'nin yerine de Rahmani'yi vekaleten atadı.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ahundi, 1 Eylül'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de 23 Eylül'de istifasını sunmuştu.

Ruhani kabinesindeki İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında görevlerinden azledilmişlerdi.