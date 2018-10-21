Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr: Bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr tarafından yapılan açıklamada, Riyad yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmediği iddia edildi.

© AP Photo / Emrah Gürel Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi

Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölümün korkunç bir hata olduğunu ifade ederken, Veliaht Prens Selman'ın olanların farkında olmadığının altını çizdi.

'KORKUNÇ BİR HATA VE TRAJEDİ'

Yaşananları, "Korkunç bir hata ve trajedi" sözleriyle tanımlayan El Cubeyr, Kaşıkçı ailesine derin üzüntülerini iletirken, ailenin acılarını paylaştıkları dile getirdi.

Fox News'a konuşan El Cubeyr, "Riyad, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ya da cesedinin nerede olduğunu kesin olarak bilmiyor" dedi.

Suudi dışişleri bakanı, olay hakkında gelişme kaydedildikçe, bilgi paylaşımına devam edileceği konusunda söz verdi.

El Cubeyr'e göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cuma günkü ifşaat öncesinde Kaşıkçı olayı ile ilgili yaptığı açıklamanın, gazetecinin ölümüyle ilgili bilgi eksikliğine dayandığı belirtti.

'İKİ ÜST DÜZEY YETKİLİNİN GÖREVDEN ALINMASI, UZUN BİR YOLCULUĞUN İLK ADIMI'

Dışişleri Bakanı, Khashoggi'nin öldürülmesinin faillerinin, Krallığın yetkililerinin ötesine geçtiğini, "bir hata" yaptığını ve sonra onu saklamaya çalıştığını vurguladı.

EL Cubeyr, Riyad soruşturması üzerine, 18 Suudi uyruklu kişinin tutuklanmasının davaya ilgili olduğu ve iki üst düzey yetkilinin görevden alınmasının "uzun bir yolculuğun ilk adımı" olduğunu söyledi.

© REUTERS / Dylan Martinez Rutte'den Kaşıkçı çağrısı: Gerçeklerin ortaya çıkması lazım El Cubeyr, "Riyad, her taşı ortaya çıkarmaya kararlıydı, tüm gerçekleri tespit etmeye kararlıyız, bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız ve İstihbarat ile ilgilenen kurumun, bunun gibi bir şeyin bir daha asla gerçekleşmemesini sağlamak için denge ve denetim mekanizmalarının doğru işlediğinden emin olmaya kararlıyız" dedi.

KAŞIKÇI'YI ÖLDÜRENLER ‘YETKİLERİNİ AŞTI'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Kaşıkçı'yı öldürenlerin yetkilerini aştıklarını, hata yaptıklarını ve cinayeti saklamaya çalıştıklarını belirtti.

El Cubeyr, "Bu bir hata, bu bir suç ve bunun sorumluları cezalarını çekecek. Bu kontrolsüz bir operasyondu, bazı kişilerin kendilerine tanınan yetkileri aştıkları, Kaşıkçı'yı konsoloslukta öldürerek hata yaptıkları bir operasyondu ve bu kişiler, bunu gizlemeye çalışıyor" diye konuştu.

Riyad'ın Türk yetkililerin söyledikleri ve Suudi gazetecinin öldüğünü kanıtladıkların ileri sürüldüğü ses kayıtlarını duymadığına dikkat çeken Suudi bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Medyada birçok spekülasyon gördüm, insanları dikkatli olmaya, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki soruşturmanın tamamlanmasını beklemeye çağırıyorum. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra gerçeği biliyor olacağız."

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Adalet Bakanlığı: Kaşıkçı olayı bizim egemenliğimizdeki topraklarda meydana geldi

Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanların yaptıkları eylemden sorumlu tutulacağını dile getiren El Cubeyr, "Ne yazık ki çok büyük ve vahim bir hata yapıldı. Kaşıkçı ailesini temin ederim, bu olaydan sorumlu kim varsa yaptıklarından sorumlu tutulacak"yorumunda bulundu.

El Cubeyr, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkinin, Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle oluşan gerilim yüzünden etkilendiğini dile getirdi.

Suud dışişleri bakanı, Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulanması konusunda ısrarcı davranan ABD Kongre üyelerini de ‘önce gerçekleri beklemeye, ardından sonuçları yorumlayıp tutumlarını belirlemeye' çağırdı.